Российский волейболист Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции

"Пять лет я терпел. Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить Лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа", - написал Мусэрский.

ТАСС, 13 мая. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи. Об этом в понедельник спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

30-летний спортсмен отметил, что он надеется на выступление в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио. "Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. Было принято решение сделать операцию именно сейчас. Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге".

Лига наций - турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. "Финал шести" прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.

Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры "Финала шести" состоятся с 10 по 14 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.