Российский волейболист Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции

ТАСС, 13 мая. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи. Об этом в понедельник спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Пять лет я терпел. Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить Лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа", - написал Мусэрский.
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5 лет я терпел... ⠀ Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить Волейбольную Национальную Лигу по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до Чемпионата Мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа... ⠀ На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере её разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьёзную травму. И этот риск с каждым днём увеличивался... Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас. ⠀ Конечно же, я сделаю всё возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские Игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге. ⠀ P.S. Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!
30-летний спортсмен отметил, что он надеется на выступление в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио. "Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. Было принято решение сделать операцию именно сейчас. Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге".
Лига наций - турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. "Финал шести" прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.
Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры "Финала шести" состоятся с 10 по 14 июля.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.