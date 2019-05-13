Майоров: российские игроки из НХЛ показали свое высокое мастерство в матче с чехами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России, представляющие Национальную хоккейную лигу (НХЛ), показали в матче с командой Чехии высокий уровень мастерства, на который приятно смотреть. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

В понедельник сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0 в третьем матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Словакии.

"Во-первых, это справедливая победа, наша сборная сыграла очень уверенно. Я бы игру разделил на первые два периода и третий, в котором чехи перехватили инициативу: возможно, они очень хотели отыграться либо были какие-то другие причины. Что бы мы ни говорили об энхаэловцах, чувствуется их уровень мастерства - ни одного лишнего движения, обдуманные решения, они действовали хладнокровно и без паники, было приятно смотреть", - сказал Майоров.

Следующую встречу на чемпионате мира россияне проведут 15 мая против команды Италии.