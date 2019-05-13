Сборная США по хоккею дозаявила на чемпионат мира защитника "Коламбуса" Веренски

КОШИЦЕ, 13 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Зак Веренски включен в заявку сборной США на чемпионат мира. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НХЛ.

Сборная США обыграла команду Финляндии в овертайме в матче ЧМ по хоккею

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Веренски провел 82 матча, набрав 44 (11 шайб + 33 передачи) очка. В плей-офф 21-летний американец сыграл в десяти играх и набрал шесть очков (1+5). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли "Коламбус" уступил во втором раунде "Бостону" (счет в серии 2-4). Последняя игра серии прошла 7 мая.

В составе юниорской сборной США Веренски стал чемпионом мира 2014 года, в составе молодежной сборной - бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, также он был признан лучшим защитником турнира.

В турнирной таблице группы A сборная США занимает третье место, набрав пять очков. Следующий матч американцы проведут 15 мая против команды Великобритании.

Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.