СМИ: УЕФА может отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

ТАСС, 14 мая. Следственная палата независимого органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на New York Times.

По информации источника, "Манчестер Сити" может быть дисквалифицирован за нарушение правил финансового fair play, по которому ранее следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю начала расследование. Дело может быть передано в арбитражную палату на текущей неделе. В связи с этим глава следственной палаты Ив Летерм, вероятно, потребует отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках как минимум на год.

В воскресенье "Манчестер Сити" одержал победу над "Брайтоном" со счетом 4:1 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу и в шестой раз стал победителем Английской премьер-лиги.