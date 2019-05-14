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"Сент-Луис" победил "Сан-Хосе" во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Роберт Бортуццо, Роберт Томас и Патрик Марун AP Photo/Ben Margot
Описание
Роберт Бортуццо, Роберт Томас и Патрик Марун
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 14 мая. "Сан-Хосе" дома уступил "Сент-Луису" во второй встрече полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:4.

В составе победителей шайбы забросил Джейден Шварц (3-я минута), Винс Данн (25), Роберт Бортуццо (37) и Оскар Сундквист (57). У проигравших дублем отметился Логан Кутюр (25, 27).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности "0". В текущем плей-офф на его счету 7 (5 голов + 2 передача) очков в 15 играх. Нападающий гостей Иван Барбашев очков в матче не набрал.

Следующая встреча финала Западной конференции пройдет 16 мая (начало - 03:00 мск) в Сент-Луисе. В финале Восточной конференции встречаются "Бостон" и "Каролина". В их серии ведут "Брюинз" со счетом 2-0.

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