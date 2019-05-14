Фрэнк Вогель стал главным тренером клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

ТАСС, 14 мая. Американец Фрэнк Вогель официально возглавил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вогель подписал соглашение сроком на три года. Детали контракта не разглашаются. Ранее отмечалось, что в тренерский штаб войдет чемпион НБА, 10-кратный участник Матчей звезд Джейсон Кидд, который ранее возглавлял "Бруклин" и "Милуоки".

45-летний Вогель стал 23-м главным тренером в истории "Лос-Анджелес Лейкерс". В качестве наставника он ранее работал в "Индиане" (2011-2016) и "Орландо" (2016-2018). Его высшим достижением является выход в полуфинал плей-офф с "Индианой" в двух сезонах подряд (2012/13, 2013/14).

"Я очень рад этой возможности присоединиться к "Лейкерс", которыми давно восхищался, - сказал Фогель. - С нетерпением жду начала работы. Хочу привнести свое стратегическое видение в команду".

"Лейкерс" с 2016 года тренировал Люк Уолтон. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф, после чего Уолтон покинул свой пост.