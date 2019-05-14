СМИ: арбитр умер во время матча по мини-футболу в Бразилии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва умер по время матча по мини-футболу между командами "Сао-Карлос" и "Таубате" в Бразилии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, во время матча 44-летний арбитр почувствовал недомогание, после чего судья потерял сознание и упал. Игроки пытались оказать арбитру первую помощь пока на площадку не прибыли врачи. Специалисты доставили арбитра в больницу. Там Да Силва скончался, не приходя в сознание.

Организаторы матча приняли решение не доигрывать встречу, прерванную данным инцидентом.