Футболист "Зенита" Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 14 мая. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РПЛ.

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РПЛ проводит в социальной сети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В 28-м туре "Зенит", ставший чемпионом страны в предыдущем туре, на домашнем поле победил столичный ЦСКА (3:1), Дзюба отметился тремя голевыми передачами. За 30-летнего нападающего проголосовало 73,97% зрителей (22 399 голосов). Дзюба в шестой раз стал лучшим игроком тура в текущем сезоне.

Второе место в голосовании занял бразильский нападающий московского "Спартака" Зе Луиш (7,76%), третьим стал полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук (6,67%).