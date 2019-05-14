Чемпион UFC Холлоуэй проведет защиту титула с Фрэнки Эдгаром в июле

ТАСС, 14 мая. Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй проведет защиту титула с соотечественником Фрэнки Эдгаром 27 июля на турнире UFC 240 в Эдмонтоне (Канада). Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал ESPN.

Последний бой Холлоуэй провел 14 апреля против Дастина Порье за титул временного чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). Тогда Холлоуэй уступил единогласным решением судей. Эдгар провел свой последний поединок 21 апреля 2018 года против американца Каба Свонсона, победив единогласным решением судей.

Холлоуэй завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе 3 июня 2017 года, победив нокаутом бразильца Жозе Алду, позднее он провел две защиты титула в поединках с Алду и американцем Брайаном Ортегой. Всего 27-летний боец провел 24 боя, одержав 20 побед (12 досрочно) и потерпев четыре поражения. В активе 37-летнего Эдгара 23 победы (11 досрочно), шесть поражений и одна ничья.