Глава ЕОК Кочиянчич считает возможным проведение в будущем зимних Европейских игр

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич допускает, что со временем ЕОК будет проводить не только летние, но и зимние Европейские игры. Об этом Кочиянчич сообщил в интервью ТАСС.

Первые летние Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку. Вторые состоятся через месяц в Минске.

"Не скрою, есть определенные предложения [о возможности проведения зимних Европейских игр]. Это возможно и потому, что существуют некоторые европейские страны, которые ни разу не участвовали в зимних Олимпиадах. Но уверен, что с развитием летних Европейских игр мы придем к тому, что придет пора организовать и зимние Европейские игры", - заметил Кочиянчич.

"Учитывая, что Европа очень сильна в зимних видах спорта и забирает около 70% всех медалей, есть опасность, что зимние Европейские игры просто станут второй зимней Олимпиадой. Мы не хотим подорвать имидж Олимпийских игр, нам интересно создать дополнительное соревнование, где атлеты смогут выигрывать медали и преуспевать в своем виде спорта", - сказал глава ЕОК.