{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все допинг-тесты хоккеистов на чемпионате мира дали отрицательный результат

Турнир стартовал в Словакии 10 мая
Описание
© EPA-EFE/Bartlomiej Zborowski

БРАТИСЛАВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Допинг-контроль хоккеистов команд - участниц чемпионата мира в Словакии не выявил ни одного случая использования запрещенных веществ. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

"Все команды до старта турнира прошли допинг-контроль. Допинг-пробы игроков всех сборных являются отрицательными", - сообщили в IIHF.

Чемпионат мира с участием 16 команд стартовал 10 мая. После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B.

Теги
ДопингЧемпионат мира по хоккею-2019
Глава ЕОК Кочиянчич считает возможным проведение в будущем зимних Европейских игр
Первые летние Игры прошли в июне 2015 года в Баку
Читать полностью