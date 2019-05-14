Новую ледовую арену в Екатеринбурге начнут строить в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют приступить к строительству новой ледовой арены в Екатеринбурге, деньги на которую выиграла команда - победитель Ночной хоккейной лиги "Скон-Урал", уже в следующем году, об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС журналистам во вторник рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт.

"При наличии проектно-сметной документации и определения землеотвода мы заявимся в госпрограмму для того, чтобы начать строить уже в следующем году. Строительство такого объекта в среднем обходится в 240-250 млн рублей", - рассказал Рапопорт.

Место, где появится новая арена, могут определить уже на этой неделе на совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. "Первое совещание будет сегодня. Есть площадки, я думаю, что может быть сегодня, может быть чуть позднее будет принято решение, в каком месте строить", - уточнил Леонид Рапопорт.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил екатеринбургской любительской команде "Скон-Урал", победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе "Любитель 40+", сертификат на сумму 100 млн рублей 10 мая 2019 года. Эти деньги пойдут на строительство крытого ледового катка. Остальные средства на стройку в порядке софинансирования выделят власти Свердловской области, Екатеринбурга и спонсоры.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Победители лиги традиционно получают сертификаты на строительство новых ледовых арен в своих регионах.

Команда из Екатеринбурга в третий раз стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова. Благодаря любителям в Екатеринбурге уже функционирует новая "Дацюк-Арена", а летом откроется "Арена-Авто". Ранее победы одерживали любительские команды из Екатеринбурга "Неоплан" (2014) и "Авто" (2016).