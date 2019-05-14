Российский волейболист Тарасов продолжит карьеру во французском клубе

ТАСС, 14 мая. Российский волейболист Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб "Араго де Сет". Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Последним клубом 31-летнего доигровщика был ярославский "Ярославич", который по итогам прошедшего сезона покинул элитный дивизион чемпионата России.

По информации издания, Тарасов принял решение о переходе в "Араго де Сет" по совету бывшего главного тренера сборной России Владимира Алекно.

Помимо "Ярославича", Тарасов выступал за польский "Бельско-Бяла", а также российские "Локомотив" (Новосибирск), "Дагестан", "Югра-Самотлор" (Нижневартовск), "Динамо" (Ленинградская область), "Кузбасс" (Кемерово), "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург). В составе "Кузбасса" он завоевал серебряную медаль Кубка России, еще одну серебряную награду кубка страны он выиграл с новосибирским "Локомотивом", прибавив к этому бронзу чемпионата России.

В завершившемся сезоне "Араго де Сет" занял предпоследнее, 12-е место в чемпионате Франции, набрав 17 очков после 24 матчей.