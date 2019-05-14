Президент "Анжи" заявил, что власти Дагестана не выходят с ним на связь

В пятницу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Анжи" дома проиграл тульскому "Арсеналу" (0:1) и досрочно вылетел из премьер-лиги. В конце апреля Карибов рассказал порталу Sport24, что у региона нет 650 млн рублей, которые запрашивало руководство клуба, и власти не могут помочь "Анжи" с финансированием.

"Я не мог представить в начале сезона, что этот год получится таким сложным, - сказал Кадиев. - Я думал, что будет намного проще, что я смогу найти спонсоров, смогу рассчитывать на поддержку и помощь правительства республики. Я не могу отвечать за них, но мне непонятно, как можно зацикливаться на моей личности, какое это имеет отношение к футболу и клубу? Если будет какой-то игрок в команде, который просто мне не нравится, это же не значит, что я не должен ребятам зарплату платить или на выезд его не брать".

"С Карибовым мы общались примерно полгода назад, он обещал помочь, но с тех пор не отвечает на телефон. Я даже не слышал о том, что Карибов сказал СМИ о том, что власти не готовы оказать помощь клубу. У него есть мой телефон, мы друг друга знаем, но он мне не отвечает, а я готов к диалогу", - добавил Кадиев.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выделила "Анжи" денежный транш, чтобы помочь команде доиграть нынешний сезон. Также клуб заключил партнерское соглашение с букмекерской компанией, которое рассчитано до конца сезона.

"Сейчас у нас идут переговоры со спонсорами, но пока ничего конкретного сказать не могу. Думаю, что "Париматч" останется нашим спонсором на следующий сезон, но мы еще не разговаривали с ними. Какие-то спонсоры обязательно найдутся, хотя это абсолютный мизер. Под футбол нужно подводить бизнес, который мог бы часть средств выделять на клуб", - заключил Кадиев.