Более 1 тыс. человек примут участие в юношеских играх боевых искусств в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Юношеские игры боевых искусств в Северной Осетии пройдут 17-18 мая в одиннадцатый раз. Ожидается, что их участниками станут более 1 тыс. человек, сообщила пресс-служба республиканского Минспорта.

"Во Владикавказе пройдут XI юношеские игры боевых искусств РСО-Алания. В них примут участие более 1 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. Соревнования проводятся ежегодно и являются одними из самых массовых юношеских соревнований в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Спортсмены будут соревноваться в 12 видах боевых искусств: самбо, киокусинкай, кикбоксинг, тайский бокс, джиу-джитсу, рукопашный бой, всестилевое каратэ, айкидо, каратэ сито-рю, тхэквондо (ITF), армейский рукопашный бой, комбат самооборона.

Отмечается, что победители в каждой из дисциплин в составе спортивной делегации республики примут участие в XII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств в сентябре в Анапе.

Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии и филиал Российского союза боевых искусств в республике.