Гран-при Нидерландов "Формулы-1" пройдет в 2020 году впервые за 35 лет

ТАСС, 14 мая. Этап в Нидерландах вернется в календарь "Формулы-1" в следующем сезоне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

Соглашение рассчитано на три года.

"Мы особенно рады объявить, что "Формула-1" возвращается в Нидерланды, на трассу "Зандворт". С самого начала нашей работы мы говорили, что хотим участвовать в гонках на новых площадках, уважая при этом исторические корни этого вида спорта в Европе. В последние годы мы наблюдаем возрождение интереса к "Формуле-1" в Голландии, в основном из-за восторженной поддержки талантливого Макса Ферстаппена (голландский пилот команды "Ред Булл" - прим. ТАСС). Без сомнения, оранжевый будет доминирующим цветом на трибунах "Зандворта" в следующем году", - сказал исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" американец Чейз Кэри.