Гран-при Нидерландов "Формулы-1" пройдет в 2020 году впервые за 35 лет

ТАСС, 14 мая. Этап в Нидерландах вернется в календарь "Формулы-1" в следующем сезоне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.
Соглашение рассчитано на три года.
"Мы особенно рады объявить, что "Формула-1" возвращается в Нидерланды, на трассу "Зандворт". С самого начала нашей работы мы говорили, что хотим участвовать в гонках на новых площадках, уважая при этом исторические корни этого вида спорта в Европе. В последние годы мы наблюдаем возрождение интереса к "Формуле-1" в Голландии, в основном из-за восторженной поддержки талантливого Макса Ферстаппена (голландский пилот команды "Ред Булл" - прим. ТАСС). Без сомнения, оранжевый будет доминирующим цветом на трибунах "Зандворта" в следующем году", - сказал исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" американец Чейз Кэри.
Zandvoort. We're coming.— Formula 1 (@F1) 14 мая 2019 г.
The #DutchGP is back
See you in 2020 #F1 pic.twitter.com/uUfauZ79Em
Гран-при Нидерландов проводился с 1952 по 1985 год. Затем трасса в Зандворте перестала принимать соревнования из-за проблем с финансированием. В течение последних нескольких лет руководство "Формулы-1" изучало возможность возвращения этапа в Нидерландах в календарь чемпионата.
Текущий сезон "Формулы-1" состоит из 21 этапа. Последним этапом станет Гран-при Абу-Даби, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря.