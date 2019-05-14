РФС и РУСАДА подписали соглашение об антидопинговом сотрудничестве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение об антидопинговом сотрудничестве. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба РУСАДА.

Соглашение подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Также при подписании соглашения присутствовали заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, генеральный директор РФС Александр Алаев и председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

"Мы приветствуем сотрудничество с РФС и готовы оказать всяческую поддержку в антидопинговом сопровождении. У нас уже наработан значительный опыт во взаимодействии с другими федерациями, но РФС отличается взвешенным и конструктивным подходом к совместной работе, не скрывая возможные проблемы, а пытаясь их разрешить в рамках действующих международных стандартов. К счастью, в российском футболе таких проблем практически нет. И вопрос заключается не только во взаимодействии с руководством, но и со спортсменами и персоналом", - сказал Ганус.

"РФС не просто декларирует проведение антидопинговых мероприятий в своих клубах, но совершает вполне конкретные поступки - организует конференции, сделал обязательным прохождение онлайн-курса для врачей клубов, а также организовал конкурс по антидопинговому сопровождению среди клубов Российской премьер-лиги. Кроме того, опубликовано уже два антидопинговых пособия", - добавила Пахноцкая.

В начале февраля Безуглов сообщал, что РФС внесет изменения в регламент турниров, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.