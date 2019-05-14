Грузинский "Рустави" ждет предложения от "Локомотива" по выкупу футболиста Кварацхелии

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский "Локомотив" еще не обращался в грузинский "Рустави" с предложением о выкупе футболиста Хвичи Кварацхелии. Об этом ТАСС во вторник по телефону рассказал директор грузинского клуба Бадри Мачавариани.

18-летний Кварацхелия перешел в "Локомотив" в феврале 2019 года на правах аренды до конца текущего сезона. Грузинский полузащитник принял участие в шести играх, в которых отметился одним голом.

"Я думаю, Хвича проявит себя в будущем, он оставляет положительное впечатление за то время, которое ему дают в таком мегаклубе, как "Локомотив". Если бы московский клуб с их большой практикой и видением ничего бы не рассмотрел в Хвиче, то его бы не ставили в основной состав. Перспектива этого футболиста оценена и нами, и "Локомотивом". Вполне реально, что он заиграет в Москве, самое главное, чтобы у него все сложилось, вдобавок к этому нужна еще и удача", - заявил Мачавариани.

"Мы находимся в ожидании предложения от "Локомотива", конкретного предложения еще не было, потому что еще есть время до августа, не стоит торопиться, решается будущее футболиста, это все-таки серьезный вопрос. Знаю, что в "Локомотиве" работают профессионалы, они занимаются вплотную этим вопросом и примут соответствующее решение. Возможная сумма выкупа? Пока этот вопрос не сформировался, пока рано об этом говорить", - добавил он.

"Заключив этот арендный договор, мы обязались не вести ни с кем больше переговоров по Кварацхелии, мы договорились, что в первую очередь "Локомотив", а потом уже другие. У "Локомотива" есть приоритетное право выкупа игрока", - заключил собеседник агентства.

Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.