Егоров: судья Еськов не должен был засчитывать первый гол "Оренбурга" в ворота "Урала"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 28-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом" Алексей Еськов не должен был засчитывать первый гол в ворота "Урала". Об этом на пресс-конференции по итогам тура во вторник заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Игра прошла 10 мая в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2.

"Там было положение вне игры. Этот момент довольно-таки сложный. Гол состоял из двух фаз, в первой фазе боковой судья зафиксировал офсайд, но Еськов принял другое решение, и оно оказалось неверным. Также второй гол в ворота "Урала" нельзя было засчитывать, там не было штрафного", - сказал Егоров.

Егоров заявил, что Еськов принял неправильное решение, назначив штрафной в ворота "Оренбурга" в компенсированное время, после которого "Урал" сравнял счет благодаря голу Павла Погребняка. "Там не было штрафного удара. Это был откровенно неудачный матч в исполнении Еськова", - сказал Егоров.

Егоров считает, что главный арбитр встречи между "Анжи" и "Арсеналом" Сергей Лапочкин должен был назначить пенальти в ворота тульского клуба. Матч проходил в Махачкале и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

"Там был стопроцентный пенальти. Я вам могу показать эпизод в матче "Крыльев Советов" и "Енисеея", Лапочкин и за более легкий контакт там назначал пенальти", - сказал Егоров.