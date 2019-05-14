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Футбол в России

Тульский "Арсенал" прошел лицензирование УЕФА для участия в еврокубках

За два тура до окончания чемпионата России клуб занимает шестое место в турнирной таблице

ТАСС, 14 мая. Тульский "Арсенал" получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций, которая позволяет участвовать в еврокубках в сезоне-2019/20. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Арсенала".

"Арсенал" второй год подряд первым среди клубов Российской премьер-лиги прошел ежегодное лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА без замечаний", - говорится в сообщении.

За два тура до окончания чемпионата России "Арсенал" с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям столичному ЦСКА, занимающему пятое место, которое позволяет участвовать в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Туляки ни разу в своей истории не участвовали в еврокубковых матчах.

Следующий матч тульский клуб проведет 29 апреля на выезде с "Оренбургом".

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