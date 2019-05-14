Обляков и Комличенко вошли в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 14 мая. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и форвард чешского клуба "Млада-Болеслав" Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Полностью расширенный состав сборной России из 37 человек выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Беленов ("Арсенал"), Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Дмитрий Стоцкий ("Краснодар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Евгений Чернов ("Ростов"); полузащитники - Ильзат Ахметов, Обляков (оба - ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев (оба - "Арсенал"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат"); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Окончательный состав сборной станет известен на следующей неделе.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.