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Футбол в России

Глава судейского корпуса РФС призвал президента "Урала" не вмешиваться в работу арбитров

После матча 28-го тура с "Оренбургом" президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов высказал недовольство работой главного арбитра Алексея Еськова

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что президенту "Урала" Григорию Иванову не стоит вмешиваться в вопросы назначения арбитров на матчи чемпионата России. Такое мнение он высказал журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам 28-го тура чемпионата России.

После матча "Оренбург" - "Урал" (2:2) президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов высказал недовольство работой главного арбитра матча Алексея Еськова.

"Я ему в шутку предложил, что перед матчем с "Арсеналом" пришлю свой вариант состава "Урала" на игру, а он будет назначать судей. Ну это смешно. Давайте все-таки каждый будет заниматься своим делом. Назначать судей - моя работа", - сказал Егоров.

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