Танцы, атлетика или футбол? Как проект "Стань чемпионом" помогает детям выбрать вид спорта

Участники проекта проходят тестирование, результаты которого определяют предрасположенность ребенка к тем или иным видам спорта, а также дают оценку его физического состояния

Центры тестирования федерального экспериментального проекта "Стань чемпионом", направленного на популяризацию массового спорта и выявление физически одаренных детей, открылись в восьми городах России в феврале. Корреспондент ТАСС побывала в подмосковном отделении проекта, чтобы узнать, в чем заключается уникальность тестирования и почему его стоит проходить хотя бы два раза в год.

Центры "Стань чемпионом" располагаются в Мытищах, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Краснодаре, Омске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Участником тестирования может стать любой ребенок 6 до 12 лет, обследование полностью бесплатно и в среднем занимает 1 час 20 минут. В Мытищи из Волгограда и Жуковского Подмосковный центр проекта находится в здании Центра единоборств спортивного комплекса "Строитель". Для посетителей здесь оборудована зона ожидания, где обычно до окончания тестирования сидят родители, сюда же после его завершения приходит специалист центра и подробно рассказывает о результатах. Каждый сотрудник может одновременно проводить тестирование двух детей. Нам удалось понаблюдать за тем, как исследование проходят шестилетний Марк из Королева и десятилетний Саша из Мытищ. "В основном к нам приезжают из Москвы и Подмосковья, в том числе и далеких городов — Жуковского, Щелкова, Домодедова и других, но бывают посетители из других регионов, как-то приехала семья из Волгограда, — рассказала администратор центра в Мытищах Анна Маркова. — В нашем центре работают два специалиста тестирования, в день мы можем принять до 16 человек, всего с февраля у нас исследование прошли более 500 человек. В регионах в каждом центре работают по четыре специалиста, там за день могут протестировать до 32 детей, наиболее активно на тестирование записываются в Калининграде и Краснодаре". "Иногда к нам приходят дети, которые уже занимаются каким-либо спортом. Кто-то задумывается о смене вида спорта, кто-то, наоборот, хочет улучшить результаты и для этого определить свои слабые стороны. Однажды пришла целая баскетбольная комада 11-летних девочек, а это 21 человек. Тренеру было интересно проверить, у кого какие слабые места, посмотреть, над чем стоит работать", — добавляет Анна. Первая часть тестирования происходит в кабинетах, немного напоминающих врачебные. Тут Саша и Марк проходят анкетирование и тесты на планшете, причем под каждый возраст выдается определенная программа. Благодаря этому определяется тип темперамента ребенка, к каким видам спорта он более склонен — к командным или индивидуальным, уровень развития памяти и внимания, скорость реакции.

Антропометрия, стабилоплатформа и прыжки вверх Следующий этап — антропометрические исследования. Это ряд измерений, в которые входят рост, вес, замеры рук, ног, объем грудной клетки на вдохе и выдохе, величины жировой складки, динамометрия кистей, осанка. На специальном аппарате, плантографе, ребятам смотрят стопы, при выявлении отклонений родителям рекомендуют обратиться к ортопеду. "Мы определяем индекс массы тела, тип телосложения, обхваты грудной клетки, талии, бедер, голени, объем легких, давление — это все позволяет определить, в каком виде спорта ребенку будет наиболее комфортно. Например, широкие плечи и грудная клетка могут помочь в плавании и гребном спорте, хороший объем легких — показатель для занятий легкой атлетикой, сила кистей пригодится в карате, боксе, самбо и дзюдо, — рассказал ведущий специалист центра тестирования Александр Сорокин. — Обязательно смотрим противопоказания — если у ребенка проблемы с ногами, то советуем обратить внимание на те виды спорта, где именно на ноги нагрузка меньше. Говорим родителям, если видим у ребенка склонность к каким-то заболеваниям, советуем обратиться к специалисту, пройти медицинские обследования". В следующем кабинете — несколько необычных аппаратов и степ-платформ, необходимых для оценки опорно-двигательной системы и уровня выносливости организма. Марк с Сашей с интересом смотрят на аппараты, но первое задание для них — закрыть глаза и максимальное время простоять на одной ноге.

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После этого ребята выполняют тест на гибкость, отжимаются, прыгают в высоту на специальной прыжковой панели. Тут же проходит тест на выносливость: участник надевает пульсометр, после чего в определенном ритме шагает на степ-платформу и обратно. Это исследование определяет, насколько быстро после физической нагрузки пульс приходит в норму, а также позволяет выявить аномальные показатели. В случае появления отклонений от нормы тест сразу останавливают и советуют родителям обратиться к врачу. Ряд исследований проходит на стабилоплатфоме, где определяется вестибулярная устойчивость ребенка, уровень его координации. "Тесты на вестибулярную устойчивость определяют, насколько дети хорошо стоят, когда их отвлекают внешние факторы, позволяют сказать, насколько ребенку подходят высококоординационные виды спорта, — пояснил Сорокин. — Этот тест сложнее проходить маленьким детям в силу темперамента. Тут же мы определяем равновесие, показатели работоспособности, выносливость, гибкость. Обычно рекомендуем привести детей на повторное обследование через полгода, чтобы посмотреть на развитие ребенка в динамике". По его словам, есть дети с врожденной вестибулярной устойчивостью, которым подходят сложнокоординационные виды спорта. Иногда же на тестирование приходят дети с не самой лучшей устойчивостью, но с атлетическим телосложением — им лучше заниматься не танцами и фигурным катанием, а плаванием, легкой атлетикой. Отчет на восьми листах Заключительная спортивная часть тестирования проходит в зале для единоборств, там Марк и Саша сдают челночный и обычный бег, прыгают в длину, ловят брошенный мяч. После завершения тестирования ребята получают заслуженные подарки — небольшие сувениры с символикой проекта. В это время к родителям выходит специалист центра и расказывает о результатах исследования, рекомендует виды спорта, объясняет, почему именно такие дисциплины были определены. Подробный отчет со всеми показателями также придет им на почту — он занимает около восьми листов.

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"Мы узнали об этом тестировании от друзей, они завтра сюду придут со своими детьми. Стало интерсно пройти это исследование, ведь бывает так, что люди всю жизнь занимаются спортом, а результата не добиваются, а здесь стало понятно, что ребенку подходит, — отметил отец Марка. — Он у нас занимается плаванием, сноубордом, любит велосипеды, квадроциклы, осенью хотели отдать его на борьбу. Оказалось, что все правильно делаем". Тестирование показало, что Марк — командный игрок, а вот Саше лучше сосредоточиться на индивидуальных видах спорта. Родителям Марка советуют обратить внимание на занятия единоборствами, подумать о баскетболе, гандболе, футболе, плавании, сноуборде, а Саше рекомендовали фехтование, айкидо, гандбол, теннис, легкую атлетику. "Саша раньше занимался футболом, а потом сказал, что футбол ему надоел и он хочет бегать. Нам в футбольной школе посоветовали пройти этот тест, узнать рекомендации, — поделилась мама Саши. — Мне, конечно, хочется, чтобы он стал профессиональным спортсменом, но это уже от него самого зависит. Неважно, каким спортом сын будет заниматься, главное, чтобы ему это нравилось". "Стань чемпионом" придет в спортшколы и детские лагеря Сотрудники центра стараются не только дать рекомендации о видах спорта, в которых ребенок сможет добиться максимальных успехов, но подробно рассказать о его текущей физической форме, на что стоит обратить внимание.