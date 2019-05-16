{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Совет IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики 8-9 июня

Заседание пройдет в Монако
Штаб-квартира IAAF в Монако EPA/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Штаб-квартира IAAF в Монако
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ближайшее заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пройдет 8-9 июня в Монако. Об этом ТАСС сообщили в IAAF.

На заседании должен быть представлен отчет рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА. Именно на этот документ опирается совет при вынесении решения.

На эту тему

Как сообщила ранее IAAF, рабочая группа перед заседанием совета проведет заседание, на котором рассмотрит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он призывает отстранить руководство национальной федерации.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. В марте совет IAAF в очередной раз оставил в силе отстранение ВФЛА.

Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
У FIDE нет сложностей с организацией шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске
Соревнования должны пройти в 2020 году
Читать полностью