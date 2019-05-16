Совет IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики 8-9 июня

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ближайшее заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пройдет 8-9 июня в Монако. Об этом ТАСС сообщили в IAAF.

На заседании должен быть представлен отчет рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА. Именно на этот документ опирается совет при вынесении решения.