Тренер Лассо: "Реал" должен забыть прошлогодний успех в Евролиге перед игрой с ЦСКА

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 16 мая. /ТАСС/. Испанский "Реал" должен забыть о прошлогодней победе в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги перед полуфинальной встречей с российским ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Реала" Пабло Лассо.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанском городе Витория-Гастейс 17-19 мая.

"Мы хорошо знаем ЦСКА, в прошлом году в "Финале четырех" мы также встретились на этой стадии, - сказал Лассо. - Тогда победа была за нами, но сейчас все иначе. Это уже другой "Финал четырех", другая история. Мы должны забыть прошлогодние успехи и со всей серьезностью подойти к завтрашней игре".

"Реал" является действующим чемпионом Евролиги. В нынешнем сезоне регулярном чемпионате ЦСКА дважды встречался с мадридским клубом и дважды победил. Полуфиналы турнира пройдут 17 мая. Финал и матч за третье место состоятся 19 мая.