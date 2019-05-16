Бертомеу: проведение "Финала четырех" баскетбольной Евролиги на "ВТБ-Арене" возможно

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение на "ВТБ-Арене" "Финала четырех" баскетбольной Евролиги возможно, но все зависит от заявки. Об этом ТАСС заявил президент турнира Жорди Бертомеу.

Москва претендовала на проведение "Финала четырех" Евролиги 2019 года, но в итоге хозяином соревнования стала испанская Витория. В июне 2017 года руководство Евролиги и "ВТБ-Арена парк" достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении "Финала четырех" в 2019 году в Москве.

"Я еще не был в Москве после того, как арену ввели в строй. Знаю, что там проходил Матч звезд (Единой лиги ВТБ - прим. ТАСС). Может ли арена провести "Финал четырех"? Конечно, но все зависит от них, от заявки", - сказал Бертомеу.

"Финал четырех" Евролиги 2019 с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в Витории 17-19 мая.