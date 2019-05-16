Ватутин: продление контракта Итудиса будет логичным, если ЦСКА победит в Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продление контракта с главным тренером баскетбольного ЦСКА Димитрисом Итудисом будет логичным шагом, если клубу удастся победить в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанском городе Витория-Гастейс 17-19 мая.

"Конечно, в случае победы в Евролиге продление контракта с Димитрисом будет логичным шагом, - сказал Ватутин. - Но сейчас об этом говорить действительно рано. Надо смотреть на выступление, уровень игры в "Финале четырех" и на другие факторы", - сказал Ватутин.

Греческий специалист возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евролигу в сезоне-2015/16.

Полуфиналы турнира пройдут 17 мая. Финал и матч за третье место состоятся 19 мая.