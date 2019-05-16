Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"

ТАСС, 16 мая. Канадский специалист Крэйг Мактавиш назначен главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом в четверг сообщает пресс-служа клуба.

Специалист подписал двухлетний контракт. На этом посту он сменил Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавил "Ак Барс".

"Локомотив" в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф ярославская команда обыграла "Сочи" (счет в серии 4-2), а во втором уступила санкт-петербургскому СКА (1-4).