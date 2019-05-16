КДК РФС отложил апелляцию "Урала" по итогам матча с "Арсеналом" до 20 мая

Встреча завершилась со счетом 2:2, благодаря победе в первом матче (1:0) "Урал" пробился в финал турнира. На 34-й минуте встречи главный арбитр Сергей Карасев при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) удалил полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, открывшего счет на 45-й секунде встречи. После матча президент екатеринбургской команды Григорий Иванов заявил, что клуб подаст апелляцию в КДК по поводу удаления футболиста.

"Клуб "Урал" обратился с просьбой отменить красную карточку Бикфалви, мы вчера направили запрос в клуб, чтобы он смог присутствовать на заседании КДК. При отмене красной карточки КДК должен обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФ, КДК сегодня утром туда обратился с просьбой дать заключение, в течение полутора суток комиссия его выдаст. КДК заслушал объяснения Бикфалви, мы спросили его мнение об эпизоде, но отложили решение до заключения экспертно-технической комиссии. Надеемся, что завтра или в первой половине дня понедельника мы получим заключение и затем вынесем решение по поводу удаления, срочность вызвана тем, что в среду "Урал" будет играть в финале, поэтому в понедельник состоится внеочередное заседание КДК", - сказал Григорьянц.