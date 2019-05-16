КДК РФС отложил апелляцию "Урала" по итогам матча с "Арсеналом" до 20 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отложить апелляцию екатеринбургского "Урала" по итогам ответной полуфинальной встречи Олимп - Кубка России против тульского "Арсенала" до 20 мая. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча завершилась со счетом 2:2, благодаря победе в первом матче (1:0) "Урал" пробился в финал турнира. На 34-й минуте встречи главный арбитр Сергей Карасев при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) удалил полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, открывшего счет на 45-й секунде встречи. После матча президент екатеринбургской команды Григорий Иванов заявил, что клуб подаст апелляцию в КДК по поводу удаления футболиста.
"Клуб "Урал" обратился с просьбой отменить красную карточку Бикфалви, мы вчера направили запрос в клуб, чтобы он смог присутствовать на заседании КДК. При отмене красной карточки КДК должен обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФ, КДК сегодня утром туда обратился с просьбой дать заключение, в течение полутора суток комиссия его выдаст. КДК заслушал объяснения Бикфалви, мы спросили его мнение об эпизоде, но отложили решение до заключения экспертно-технической комиссии. Надеемся, что завтра или в первой половине дня понедельника мы получим заключение и затем вынесем решение по поводу удаления, срочность вызвана тем, что в среду "Урал" будет играть в финале, поэтому в понедельник состоится внеочередное заседание КДК", - сказал Григорьянц.
Также на внеочередное заседание будут приглашены нападающий "Урала" Владимир Ильин и полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов - после окончания встречи игрок екатеринбургской команды спровоцировал оскорблениями по национальному признаку футболиста тульской команды. После этого полузащитник "Арсенала" нанес сопернику удар по лицу.
"Мы уже направили запросы в клубы, чтобы игроки присутствовали в понедельник для разрешения конфликтной ситуации между ними", - сказал Григорьянц.
В финале Олимп - Кубка России "Урал" сыграет против московского "Локомотива", который в ответном матче в гостях обыграл "Ростов" со счетом 2:0, первая встреча завершилась вничью 2:2.