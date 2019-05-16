РФС оштрафовал "Спартак" за несанкционированный баннер

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 65 тыс. рублей по итогам матча 28-тура чемпионата России против "Уфы" (1:0). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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"Болельщики вывесили несанкционированный баннер, за что клуб получает штраф 25 тыс. рублей (фанаты красно-белых негативно высказались о внедрении в российский футбол паспорта болельщика, Fan ID - прим. ТАСС). Также был зажжен один файер и две дымовые шашки, штраф - 40 тыс. рублей", - заявил Григорьянц.

"Спартак" после 28 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. "Уфа" с 26 баллами располагается на 14-й строчке.

Также были оштрафованы "Динамо" и "Ростов", которые в 28-м туре сыграли вничью - 0:0. По словам главы КДК РФС, "Ростов" оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование фанатами команды оскорбительных выражений. При этом "Динамо" оштрафовано на 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

На данный момент "Динамо" с 31 очком занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Ростов" с 38 баллами находится на восьмой позиции.