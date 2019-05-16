Дворкович рад тому, что новый цикл борьбы за шахматную корону начнется на турнире в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович доволен тем, что новый цикл борьбы за мировую шахматную корону начнется с первого турнира Гран-при FIDE в Москве. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

О создании нового формата серии Гран-при FIDE объявила в январе 2019 года. Московский этап станет первым в сезоне, он пройдет с 16 по 30 мая.

"Мы рады, что начинаем новый цикл борьбы за мировую шахматную корону первым турниром серии Гран-при, который был организован компанией World Chess в партнерстве с FIDE. Рады, что он начинается в Москве, продолжая наши шахматные традиции", - сказал Дворкович.

"Для FIDE важно, что мы сформировали интенсивный и интересный шахматный календарь, в цикл также входят крупный турнир по швейцарской системе, который пройдет на острове Мэн осенью, Кубок мира в Ханты-Мансийске, турнир претендентов и матчи первенства мира. Рассчитываем, что борьба будет интересной, новый формат, который предусматривает нокаут-систему, всегда привлекателен и повышает градус борьбы и интерес зрителей. Состав участников позволяет надеяться, что игра будет высочайшего качества", - добавил глава FIDE.

Второй этап серии Гран-при FIDE пройдет в Риге и Юрмале (11-25 июля), затем состоятся этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).