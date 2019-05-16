Шахматист Непомнящий отметил зрелищность олимпийского формата этапа Гран-при FIDE в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский формат, в котором пройдет первый этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве, более зрелищен и требует большей отдачи спортсменов. Таким мнением поделился с журналистами в четверг на пресс-конференции российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

О создании нового формата серии Гран-при FIDE объявила в январе 2019 года. Московский этап станет первым в сезоне, он пройдет с 17 по 29 мая по нокаут-системе.

"Накал такой, что хотелось бы доиграть до конца месяца. Надо отдать должное FIDE, много велось обсуждений, дискуссий по поводу формата Гран-при с ведущими игроками. Я не был в числе тех, кто поддерживает нокаут-систему, я больше за круговой турнир, но в нокаут-системе элемент удачи выше, а значит, он более зрелищен, предполагает большую отдачу и требует максимальной выкладки на всех этапах от каждого участника. А вообще мне хотелось бы, чтобы все четыре этапа проходили здесь - многие российские участники стартуют здесь, удачи нашим ребятам, будем бороться", - заявил Непомнящий.

Второй этап серии Гран-при FIDE пройдет в Риге и Юрмале (11-25 июля), затем состоятся этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).