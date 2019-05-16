РУСАДА проверило на допинг 556 российских легкоатлетов c начала 2019 года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2019 года включительно чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, предоставленным ТАСС в четверг РУСАДА, за первые четыре месяца были протестированы 556 легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (165). В первые четыре месяца года были проверены также 122 лыжника и 83 биатлониста.

В числе тестированных РУСАДА лыжников и биатлонистов не было ведущих представителей национальных команд, которые входят в пулы тестирования международных федераций и проверяются иностранными допинг-офицерами.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. Восемь раз был проверен чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский, семь - бегун Рудольф Верховых, по шесть - ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.