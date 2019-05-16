Армстронг, Суини и Уодделл номинированы на приз лучшему генменеджеру НХЛ

ТАСС, 16 мая. Даг Армстронг из "Сент-Луиса", Дон Суини из "Бостона" и Дон Уодделл из "Каролины" вошли в список претендентов на приз лучшему генеральному менеджеру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба НХЛ.

Награда лучшему генеральному менеджеру вручается специалисту, добившемуся выдающихся результатов на своем посту за время регулярного чемпионата. Победитель определяется голосованием среди менеджеров всех клубов НХЛ, руководителей команд и журналистов. Процедура голосования проводится после второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

Армстронг работает в "Сент-Луисе" последние девять сезонов, за этот период команда семь раз пробивалась в плей-офф НХЛ, а также дважды выходила в финал Западной конференции. По ходу завершившегося регулярного сезона Армстронг заменил Майка Йео на Крэйга Беруби на посту главного тренера команды, после чего "Сент-Луис" одержал 30 побед, переместившись с 13-й строчки Западной конференции на пятую, набрав 99 очков после 82 игр. На данный момент "Сент-Луис" уступает "Сан-Хосе" в финале Западной конференции (1-2 в серии).

За четыре сезона работы Суини на посту генменеджера "Бостон" впервые вышел в финал Восточной конференции, где ведет со счетом 3-0 в серии с "Каролиной", в регулярном чемпионате клуб из Бостона занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков после 82 матчей. За время работы Суини на посту генменеджера клуб одержал 185 побед, что является четвертым показателем в НХЛ после "Питтсбурга" (189), "Тампы" (204) и "Вашингтона" (208).

Уодделл проводит первый сезон на посту генерального менеджера "Каролины", в этом сезоне клуб впервые с 2009 года пробился в плей-офф, заняв седьмое место на Востоке (98 очков после 82 матчей).