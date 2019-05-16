"Зенит" избежал штрафа после матча с ЦСКА, несмотря на использование пиротехники

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал штрафовать санкт-петербургский "Зенит" по итогам матча 28-го тура чемпионата России против московского ЦСКА, несмотря на использование болельщиками пиротехники и нецензурных выражений. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В 28-м туре "Зенит", досрочно ставший чемпионом страны в предыдущей встрече, на домашнем поле победил ЦСКА со счетом 3:1. Фанаты хозяев перед стартовым свистком растянули баннер, а также использовали множество файеров. После завершения матча, когда игрокам был вручен чемпионский кубок, болельщики сине-бело-голубых также жгли пиротехнику. Также болельщики обеих команд на протяжении всего матча скандировали нецензурные выражения, но клубы не были оштрафованы.

"По дисциплинарному регламенту, есть несколько оснований для рассмотрения дела [на заседании КДК], в том числе рапорт делегатов, протокол матча, письма клубов, игроков, лиг. В рапорте матча между "Зенитом" и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре", - сказал Григорьянц.

"Зенит" имеет в активе 61 очко. ЦСКА расположился на пятой строчке и набрал 45 очков.