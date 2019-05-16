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Победители Универсиады в Красноярске получат по 200 тыс. рублей

Сборная России на соревнованиях в Красноярске выиграла медальный зачет Игр

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Победители XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске получат по 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"Соответствующее распоряжение Правительства есть. Победители получат по 200 тысяч рублей, у призеров будет сумма поменьше", - сказал Сейранов.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).

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