Победители Универсиады в Красноярске получат по 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Победители XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске получат по 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"Соответствующее распоряжение Правительства есть. Победители получат по 200 тысяч рублей, у призеров будет сумма поменьше", - сказал Сейранов.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).