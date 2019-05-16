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Стал известен состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Первый матч спортсменки проведут 21 мая против команды Доминиканской Республики

ТАСС, 16 мая. Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав на предварительный этап Лиги наций. Об этом в четверг сообщает пресс-служба калининградского "Локомотива".

Первый матч российские волейболистки проведут 21 мая с командой Доминиканской Республики. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • связующие - Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"), Дарья Рысева ("Локомотив"), Евгения Старцева ("Динамо", Казань), Полина Матвеева ("Динамо-УОР");
  • диагональные - Наталия Гончарова ("Динамо", Москва), Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Анна Котикова, Татьяна Кадочкина (обе - "Динамо", Казань);
  • доигровщики - Маргарита Курило ("Енисей"), Ирина Воронкова ("Локомотив"), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"), Мария Воробьева, Татьяна Юринская, Виктория Руссу (все - "Заречье-Одинцово"), Софья Кузнецова ("Ленинградка");
  • центральные блокирующие - Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция), Екатерина Ефимова ("Динамо", Москва), Екатерина Орлова, Валерия Зайцева (обе - "Локомотив"), Ирина Королева ("Динамо", Казань), Екатерина Евдокимова ("Уралочка-НТМК"), Ольга Зубарева ("Динамо", Краснодар);
  • либеро - Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар"), Алла Галкина ("Локомотив"), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово").

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись с каждым из соперников по разу. В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская сборная России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финальный раунд турнира.

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