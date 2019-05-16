Стал известен состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

ТАСС, 16 мая. Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав на предварительный этап Лиги наций. Об этом в четверг сообщает пресс-служба калининградского "Локомотива".

Первый матч российские волейболистки проведут 21 мая с командой Доминиканской Республики. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

связующие - Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"), Дарья Рысева ("Локомотив"), Евгения Старцева ("Динамо", Казань), Полина Матвеева ("Динамо-УОР");

диагональные - Наталия Гончарова ("Динамо", Москва), Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Анна Котикова, Татьяна Кадочкина (обе - "Динамо", Казань);

доигровщики - Маргарита Курило ("Енисей"), Ирина Воронкова ("Локомотив"), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"), Мария Воробьева, Татьяна Юринская, Виктория Руссу (все - "Заречье-Одинцово"), Софья Кузнецова ("Ленинградка");

центральные блокирующие - Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция), Екатерина Ефимова ("Динамо", Москва), Екатерина Орлова, Валерия Зайцева (обе - "Локомотив"), Ирина Королева ("Динамо", Казань), Екатерина Евдокимова ("Уралочка-НТМК"), Ольга Зубарева ("Динамо", Краснодар);

либеро - Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар"), Алла Галкина ("Локомотив"), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово").

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись с каждым из соперников по разу. В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская сборная России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финальный раунд турнира.