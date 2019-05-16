СМИ: футболист "Зенита" Мак может покинуть клуб летом

ТАСС, 16 мая. Словацкий полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберт Мак может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на агента футболиста Юрая Венглоша, слова которого приводит словацкий портал Sport.sk.

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2020 года. В "Зенит" Мак перешел в 2017 году из греческого клуба ПАОК. По данным портала Transfermarkt, стоимость словацкого полузащитника оценивается в €5 млн.

"Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт еще на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер. В течение двух или трех недель мы могли бы прийти к решению в этом вопросе", - сказал Венглош.

Мак в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отметился пятью передачами. В составе "Зенита" он выиграл Суперкубок России в 2017 году, а также стал чемпионом России 2019 года.