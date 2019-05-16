Футболист Калачев покинет "Ростов" после матча 29-го тура РПЛ

ТАСС, 16 мая. Белорусский полузащитник "Ростова" 38-летний Тимофей Калачев покинет клуб после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Матч предпоследнего тура РПЛ между "Ростовом" и санкт-петербургским "Зенитом" пройдет 19 мая на "Ростов-Арене".

Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010 году. В составе клуба стал победителем Кубка России в сезоне-2013/14, а также серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16. В составе сборной Белоруссии Калачев провел 76 матчей, в которых забил 10 голов.

В текущем сезоне чемпионата России Калачев провел 10 матчей за "Ростов" и отдал одну результативную передачу. В турнирной таблице РПЛ "Ростов" вышел на восьмое место, набрав 38 очков в 28 матчах.