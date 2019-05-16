Международная ассоциация бокса отклонит предложение Кремлева закрыть долг на сумму $16 млн

ТАСС, 16 мая. Международная ассоциация бокса (AIBA) отклонит предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева закрыть долги организации на сумму $16 млн. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан, чьи слова приводит портал Inside the Games.

В марте Кремлев в письме, адресованном Международному олимпийскому комитету (МОК), заявил, что лично готов закрыть все долги AIBA и выделить деньги на развитие организации.

"На самом деле финансовое положение AIBA стабильно, - сказал Мустасан. - AIBA будет в порядке и без предложения Умара Кремлева. По моему мнению, он пытался помочь AIBA. Мы поблагодарили его за это предложение, но мы его не примем".

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA.