Футболист "Локомотива" Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе московского клуба.

Немецкий игрок получил травму в ответном полуфинальном матче Олимп - Кубка России против "Ростова" (2:0). Характер повреждения не уточняется.

"Хёведес выбыл до конца сезона", - сказали в пресс службе.

Футболист не сможет помочь команде в оставшихся двух турах чемпионата России, где "Локомотив" сыграет против екатеринбургского "Урала" и "Уфы". В финале Кубка страны против "Урала" 31-летний защитник также не сыграет.

В текущем сезоне Хёведес провел за "Локомотив" 26 встреч в различных турнирах и забил четыре мяча.

После 28 туров "Локомотив" занимает вторую строчку турнирной таблицы, дающую право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов на будущий сезон, с 52 очками в активе, на два балла опережая "Краснодар".