Центр имени Винер-Усмановой примет в июле юниорский ЧМ по художественной гимнастике

БАКУ, 16 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в июле 2019 года в Центре художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой. Об этом в четверг на чемпионате Европы в Баку сообщила ТАСС Винер-Усманова.

Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 июля. В начале года были опасения, что ЦХГ не будет сдан к нужному сроку. Однако в середине апреля заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительные работы в центре имени Винер-Усмановой, которая является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и главным тренером сборной России, должны завершиться в спорткомплексе "Лужники" к июню.

"Юниорский чемпионат мира пройдет в Центре художественной гимнастики в "Лужниках", - подтвердила Винер-Усманова.

О центре Винер-Усмановой

"Мосинжпроект" приступил к строительству ЦХГ площадью более 23,5 тыс. кв. м в 2016 году за счет средств инвестора недалеко от центрального входа в "Лужники". Как ранее сообщал Хуснуллин журналистам, центр создается на средства супруга Винер-Усмановой, российского предпринимателя Алишера Усманова. В объект будет вложено суммарно около 3 млрд рублей.

Проект ЦХГ предусматривает создание инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведения соревнований, в том числе международного уровня.

В составе центра - арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами (904 места) и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.