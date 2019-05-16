ФК "Чайка" назвал обвинения в договорном характере игры с "Черноморцем" безосновательными

13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца", которая завершилась победой "Чайки" со счетом 3:1, генеральный директор краснодарского "Урожая", борющегося с "Чайкой" за выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца". В итоге матч закончился победой "Чайки", которая забила два безответных гола во втором тайме.

ТАСС, 16 мая. Предположения о договорном характере матча 27-го тура зоны "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем" безосновательны и бездоказательны. Об этом говорится в заявлении "Чайки", опубликованном пресс-службой команды.

"По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец" (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК "Чайка" и в его лице - весь коллектив. Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем", - говорится в заявлении.

В среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между "Чайкой" и "Черноморцем" носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай. В "Чайке" назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.

За три тура до конца чемпионата "Чайка" с 61 очком в активе занимает первую строчку турнирной таблицы, которая гарантирует участие в следующем сезоне ФНЛ. "Урожай" отстает на один балл и находится на втором месте, "Черноморец (43) - четвертый.