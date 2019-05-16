Кремлев готов закрыть долги AIBA ради сохранения бокса в олимпийской программе

ТАСС, 16 мая. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил готовность закрыть долги Международной ассоциации бокса (AIBA), чтобы сохранить вид спорта в олимпийской программе на Играх 2020 года в Токио. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
В марте Кремлев в письме, адресованном Международному олимпийскому комитету (МОК), заявил, что лично готов закрыть все долги AIBA и выделить деньги на развитие организации. В четверг исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан заявил, что организация отклонит предложение Кремлева.
"Мы сделали предложение закрыть долги AIBA, потому что было много разговоров о том, что из-за долгов организации Международный олимпийский комитет может исключить бокс из программы Олимпийских игр. Если вся суть в долгах, то мы готовы их закрыть и выделить средства на развитие бокса, чтобы у МОК не осталось и тени сомнения в том, что AIBA не может закрыть долги. Наши спортсмены не должны сомневаться в том, что они поедут на Олимпиаду, эти вопросы должны решить мы, руководители федераций", - сказал Кремлев.
"Что касается отказа AIBA от нашей помощи, то это говорит о том, что руководство AIBA лучше знает ситуацию изнутри, есть у них долги или нет. Мы сделали предложение МОК и AIBA, но решение в любом случае принимает руководство AIBA. Мы заботимся в первую очередь о спортсменах и их тренерах, так как они годами готовятся, отдают полжизни, а некоторые всю свою жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду. Мы должны понимать, какой это колоссальный труд, именно поэтому они самые важные люди для нас", - добавил генеральный секретарь Федерации бокса России.
30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.