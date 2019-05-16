Кремлев готов закрыть долги AIBA ради сохранения бокса в олимпийской программе

В марте Кремлев в письме, адресованном Международному олимпийскому комитету (МОК), заявил, что лично готов закрыть все долги AIBA и выделить деньги на развитие организации. В четверг исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан заявил, что организация отклонит предложение Кремлева.

ТАСС, 16 мая. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил готовность закрыть долги Международной ассоциации бокса (AIBA), чтобы сохранить вид спорта в олимпийской программе на Играх 2020 года в Токио. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

"Мы сделали предложение закрыть долги AIBA, потому что было много разговоров о том, что из-за долгов организации Международный олимпийский комитет может исключить бокс из программы Олимпийских игр. Если вся суть в долгах, то мы готовы их закрыть и выделить средства на развитие бокса, чтобы у МОК не осталось и тени сомнения в том, что AIBA не может закрыть долги. Наши спортсмены не должны сомневаться в том, что они поедут на Олимпиаду, эти вопросы должны решить мы, руководители федераций", - сказал Кремлев.

"Что касается отказа AIBA от нашей помощи, то это говорит о том, что руководство AIBA лучше знает ситуацию изнутри, есть у них долги или нет. Мы сделали предложение МОК и AIBA, но решение в любом случае принимает руководство AIBA. Мы заботимся в первую очередь о спортсменах и их тренерах, так как они годами готовятся, отдают полжизни, а некоторые всю свою жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду. Мы должны понимать, какой это колоссальный труд, именно поэтому они самые важные люди для нас", - добавил генеральный секретарь Федерации бокса России.

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.