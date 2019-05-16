Колобков: Екатеринбург обладает отличной инфраструктурой для проведения ЧЕ по самбо

В четверг стало известно, что чемпионат Европы по самбо в 2020 году пройдет в Екатеринбурге, который был единственным претендентом на проведение турнира.

"Опыт Сочи, Казани, Красноярска доказал, что проведение крупных спортивных мероприятий оказывает значительное влияние на экономическое и социальное развитие не только городов - организаторов соревнований, но и всего региона в целом, - сказал Колобков. - Екатеринбург обладает отличной спортивной инфраструктурой, в прошлом году столица Урала приняла чемпионат мира по футболу, в сентябре этого года здесь пройдет чемпионат мира по боксу. Кроме того, Екатеринбург является претендентом на проведение матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года, сделал серьезную заявку на организацию Всемирной летней Универсиады 2023 года. Екатеринбург выступает с инициативой проведения крупных международных соревнований, это говорит о том, что регион обладает необходимыми ресурсами, а также готов динамично развиваться".

Чемпионат Европы по самбо 2019 года пройдет в испанском Хихоне с 17 по 19 мая.