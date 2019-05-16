Чемпионат Европы по самбо стартует в Испании

ТАСС, 17 мая. Чемпионат Европы по самбо стартует в пятницу в Хихоне (Испания), в соревнованиях примут участие более 300 самбистов из 27 стран. Турнир завершится 19 мая.

Общекомандное первое место на чемпионате Европы впервые будет определено не по очкам, как ранее, а по количеству золотых, серебряных и бронзовых наград. Причиной изменений стали требования Международного олимпийского комитета (МОК), так как самбо в 2019 году получило временное признание организации.

Как сообщил ТАСС президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, перед российской командой стоит традиционная задача завоевать первое место. "Каким образом бы ни велись подсчеты, задача у сборной всегда одна - общекомандная победа. Перед нашим коллективом также поставлена на чемпионате Европы цель подготовиться к Европейским играм в Минске, так как некоторые участники первенства выступят через месяц на этом турнире.

В состав сборной России на чемпионат Европы вошли Евгений Еремин (52 кг), Владимир Гладких (57 кг), Тагир Тагиров (62 кг), Михаил Воробьев (68 кг), Максим Юдин (74 кг), Сергей Кирюхин (82 кг), Давид Оганисян (90 кг), Дмитрий Елисеев (100 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг). За женскую команду выступят Мария Молчанова (48 кг), Вера Лоткова (52 кг), Анастасия Белых (56 кг), Яна Шевченко (60 кг), Валерия Анисимова (64 кг), Виктория Чистякова (68 кг), Галина Амбарцумян (72 кг), Екатерина Сазонова (80 кг) и Альбина Челомбитько (80 кг).

В дисциплине боевое самбо примут участие Владимир Ламанов (52 кг), Мухтар Гамзаев (57 кг), Эдер Кеденов (62 кг), Альберт Шангараев (68 кг), Загид Гайдаров (74 кг), Алексей Иванов (82 кг), Роман Егоров (90 кг), Хадис Ибрагимов (100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).

Чемпионаты Европы по спортивному и боевому самбо проводятся с 1972 года. На предыдущем турнире в Афинах российская команда победила, завоевав 12 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. На втором месте расположилась сборная Украины (шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград), на третьем - команда Грузии (2-7-3). 16 мая конгрессом Европейской федерации самбо в Хихоне было принято решение о проведении следующего континентального первенства в Екатеринбурге.