ЦСКА начинает "Финал четырех" баскетбольной Евролиги матчем против "Реала"

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Финал четырех" Евролиги - главное событие в клубном европейском баскетболе - стартует в пятницу в Витории (Испания). Восьмой раз подряд среди соискателей трофея будет московский ЦСКА, который в полуфинале сыграет с действующим чемпионом турнира - мадридским "Реалом", в другой паре встретятся турецкие клубы "Фенербахче" и "Анадолу Эфес".

Возможность для ЦСКА переписать историю

В "Финале четырех" прошлого года армейцы были главными фаворитами, но заняли лишь четвертое место. В полуфинале команда Димитриса Итудиса проиграла "Реалу", поэтому предстоящий матч многие называют реваншем. Капитан ЦСКА Кайл Хайнс признался ТАСС, что "Финал четырех" - шанс переписать историю прошлого года.

"У нас достаточно опыта, чтобы победить в Евролиге в этом сезоне. Прошлый розыгрыш подарил нам его. Тогда мы проиграли "Реалу" в полуфинале. Досада и боль от поражения до сих пор сидят в нас, теперь есть шанс переписать историю", - сказал Хайнс.

Испанский "Финал четырех" - возможность проявить себя многим армейцам, в том числе и главному тренеру. У Итудиса и большей части команды истекают контракты. Греческий специалист возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евролигу в сезоне-2015/16, однако сейчас будущее тренера выглядит туманно, поэтому успех в Европе может многое определить.

"Конечно, если будет победа в Евролиге, то продление контракта с Димитрисом (Итудисом) выглядит логичным шагом, - сказал ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Но сейчас об этом говорить еще рано. Надо смотреть на выступление, уровень игры и другие факторы".

Сам тренер армейцев сказал, что продление соглашения - это последняя вещь, о которой он думает. "Мой контракт - последнее, о чем я думаю. Данный вопрос не беспокоит совсем. У клуба есть ожидания от нас, мы их понимаем, понимаем ситуацию и хотим принести радость болельщикам".

Лидеры ЦСКА готовы к бою

Армейский клуб подходит к "Финалу четырех" в оптимальном составе, это выгодно отличается от ситуации в 2018 году, когда лидеры только восстановились после травм и не набрали форму. Сейчас каждый в команде говорит о полной готовности к матчам. Были опасения по поводу здоровья защитника клуба Серхио Родригеса - испанец получил травму 9 мая в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (3-0), уже на шестой минуте встречи покинув площадку. После игры Итудис заявил, что у баскетболиста диагностировали повреждение голеностопа, однако сам Родригес развеял опасения.

"Я на 100 процентов готов. Полностью восстановился и совершенно точно сыграю в "Финале четырех". С нетерпением жду матча против "Реала", - заявил ТАСС защитник.

Нет проблем со здоровьем и у американца Уилла Клайберна, вошедшего в первую символическую пятерку Евролиги. Команда турнира определилась по итогам голосования, в котором 75% составило мнение журналистов, еще 25% - мнение болельщиков. В нее также вошли защитник Ник Калатес ("Панатинаикос", Греция), центровой Брэндон Дэвис ("Жальгирис", Литва), разыгрывающий Костас Слукас и форвард Ян Веселы (оба - "Фенербахче", Турция).

"Реал" тоже готов ко встрече с российским клубом. Как заявил главный тренер мадридцев Пабло Лассо, загадки для него ЦСКА не представляет.

"Хорошо знаем соперника, в прошлом году в "Финале четырех" мы также встретились на этой стадии, - сказал Лассо. - Тогда победа была за нами, но сейчас все иначе. Это уже другой турнир, другая история. Мы должны забыть прошлогодние успехи и со всей серьезностью подойти к завтрашней игре".

"Финал четырех" может пройти в Москве

Примечательно, но нынешний "Финал четырех" мог пройти в России. Москва претендовала на проведение в 2019 году, но хозяином соревнования стала испанская Витория, так как российская арена не была готова к нужному сроку. Однако еще в июне 2017 года руководство Евролиги и "ВТБ-Арена парк" достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении "Финала четырех" в 2019 году в Москве.

Сейчас президент Евролиги Жорди Бертомеу признается, что российская столица не выпала из числа претендентов в будущем.

"Я еще не был в Москве после того, как арену ввели в строй. Знаю, что там проходил Матч звезд (Единой лиги ВТБ - прим. ТАСС). Может ли арена провести "Финал четырех"? Конечно, но все зависит от них, от заявки", - сказал Бертомеу ТАСС.

Москва принимала "Финал четырех" в 2005 году.