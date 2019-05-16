Первый этап Гран-при FIDE - 2019 стартует в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первый этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) начнется в пятницу в Москве. Серия соревнований станет отборочной к турниру претендентов - 2020.

Гран-при FIDE впервые состоялся в сезоне-2008/09, с 2013 года он проводится каждые два года. Предстоящий турнир станет третьим в истории, состоящим из четырех этапов, которые будут проводиться в Москве (16-29 мая), Риге (11-25 июля), Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). В январе 2019 года было объявлено о новом формате серии Гран-при FIDE, по итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.

Московский этап пройдет в здании Центрального дома шахматиста имени М. М. Ботвинника. Соревновательная часть состоится с 17 по 29 мая и будет сыграна впервые по олимпийской системе. На пресс-конференции 16 мая лучший российский шахматист по рейтингу FIDE Ян Непомнящий отметил плюсы такого формата. "Я выступаю больше за круговой турнир, но в нокаут-системе элемент удачи выше, а значит, что такой формат более зрелищный, предполагает большую отдачу и требует максимальной выкладки на всех этапах от каждого участника", - заявил гроссмейстер.

Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. Первый раунд состоится с 17 по 19 мая, второй - с 20 по 22 мая, полуфиналы - с 23 по 25 мая. 26 мая спортсмены получат день отдыха перед финалом, который пройдет с 27 по 29 мая. Соревнования начинаются в 15:00 мск.

Также запланирована обширная дополнительная программа - 18 мая в ЦДШ им. М. М. Ботвинника состоится конкурс решения шахматных композиций, в тот же день в Международной гимназии Сколково пройдет сеанс одновременной игры студентов в рамках фестиваля "Образовательный пикник. Лето в Сколково". 18 мая любой желающий в рамках "Ночи музеев" сможет побывать на экскурсии в Музее шахмат в ЦДШ им. М. М. Ботвинника. 26 мая там же состоится детский турнир "Юные звезды Москвы" среди мальчиков и девочек до 13 лет, а на улице будут проходить сеансы одновременной игры. С 21 мая по 4 июня на станции метро "Воробьевы горы" пройдет выставка шахматных фигур.

Москва имеет опыт проведения подобных турниров - столица была хозяйкой одного из этапов прошлого розыгрыша. В 2017 году лучшим в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Сильнейший состав участников

Состав участников серии станет одним из сильнейших за последние розыгрыши Гран-при. Россию на домашнем этапе представят семь шахматистов - Ян Непомнящий, занимающий восьмую строчку рейтинга FIDE с 2773 очками в активе, Александр Грищук (9-е место; 2772), Сергей Карякин (16; 2752), Петр Свидлер (20; 2739), Никита Витюгов (24; 2734), Дмитрий Яковенко (32; 2708) и действующий чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов (48; 2690).

Также в турнире примут участие девять иностранных спортсменов, среди которых голландец Аниш Гири (4; 2787), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (5; 2781), армянин Левон Аронян (10; 2762), американец Хикару Накамура (11; 2761), азербайджанец Теймур Раджабов (12; 2759), американец Уэсли Со (13; 2754), китаец Вэй И (22; 2736), поляки Ян-Кшиштоф Дуда (28; 2728) и Радослав Войташек (29; 2724). Шахматисты в сетке турнира будут посеяны в порядке убывания рейтинга.

Призовой фонд каждого этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены по итогам всех четырех этапов.