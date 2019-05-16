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В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу

"Аль-Вакра" вмещает 40 тыс. зрителей, на его строительство потратили $575 млн
Описание
© EPA-EFE/Noushad Thekkayil

ТАСС, 17 мая. Второй стадион чемпионата мира по футболу 2022 года, "Аль-Вакра", открыли в Катаре в четверг. Об этом сообщило французское агентство Франс Пресс.

Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара, в которой "Аль-Духайль" победил "Аль-Садд" со счетом 4:1.

Разработанный архитектором Захой Хадидом стадион вмещает 40 000 зрителей. Стоимость строительства составила $575 млн.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. Первой ареной, введенной в эксплуатацию, стала "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

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