"Бостон" 20-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 мая. "Бостон" на выезде одержал победу над "Каролиной" со счетом 4:0 в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда гостей всухую выиграла противостояние (4-0) и 20-й раз в своей истории стала финалистом розыгрыша Кубка Стэнли.

В составе "Бостона" дублем отметился Патрис Бержерон (39-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршанд (58). Команда в 18-й раз стала победителем плей-офф Восточной конференции, по этому показателю она отстает только от "Монреаля" - 25 титулов.

"Бостон" - первый финалист Кубка Стэнли сезона-2018/19. В регулярном чемпионате НХЛ клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах. На пути к решающему противостоянию "Бостон", помимо "Каролины", обыграл "Торонто" (4-3) и "Коламбус" (4-2).

По количеству выходов в финал Кубка Стэнли клуб отстает от "Торонто" (21), "Детройта" (24) и все того же "Монреаля" (34). "Бостон" шесть раз становился обладателем главного трофея НХЛ. Последний свой титул команда завоевала в сезоне-2010/11, когда в решающей серии оказалась сильней "Ванкувера" - 4-3. Выхода в финал Кубка Стэнли "Бостон" до этого добивался в 2013 году, однако тогда клуб уступил "Чикаго" в шести матчах - 2-4.

В текущем составе клуба выступают шесть хоккеистов, находившихся в обойме команды в момент завоевания последнего титула. Пятеро из них - вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, а также нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд - стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году. Шестой хоккеист - игрок обороны Стивен Кэмпфер - обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф, а провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.

В финале Кубка Стэнли - 2019 "Бостон" встретится с победителем противостояния между "Сан-Хосе" и "Сент-Луисом". В серии этих команд на данный момент ведет "Сан-Хосе" - 2-1. Четвертая встреча состоится в Сент-Луисе в ночь на 18 мая.